Trabzonspor’da bir oyuncu pozitif

Trabzonspor, bir futbolcunun korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Yapılan Covid-19 PCR testinde bir futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreci başlamıştır" ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında yarın saat 20.00’de Giresunspor’u konuk edecek.