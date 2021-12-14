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Trabzonspor’da Antalyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Nwakaeme’nin kasığında ikinci dereceden yırtık tespit edildiği ve 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Trabzonspor’da Antalyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Nwakaeme’nin kasığında ikinci dereceden yırtık tespit edildiği ve 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Spor 14.12.2021, 16:48
Trabzonspor’da Antalyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Nwakaeme’nin kasığında ikinci dereceden yırtık tespit edildiği ve 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.