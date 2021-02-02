Trabzonspor’da 3 futbolcu geldi, 16 futbolcu gitti

Trabzonspor ara transfer döneminde kadrosuna 3 futbolcu dahil ederken, 16 futbolcuyu kiralık olarak veya bonservisleriyle birlikte gönderdi.

Trabzonspor, ara transfer döneminin son günlerini hareketli geçirdi. Karadeniz ekibi, Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda nokta transferler yapmaya özen gösterdi. Orta sahayı ve hücum hattını güçlendiren bordo-mavililer Berat Özdemir, Bakasetas ve Yunus Mallı’yı kadrosuna kattı.

Bordo-mavililer ara transfer döneminde kadrosunda bulunan 16 oyuncuyu kiralık veya bonservisleriyle birlikte gönderdi. Özellikle A Takım kadrosunda forma şansı bulunan Campi, Pereira, Plaza, Bilal Başacıkoğlu gibi isimlerle yollarını ayırırken Ahmet Canbaz, Fousseini Diabate’yi ise kiralık olarak gönderdi. Bordo-mavililer gelecek vaat eden ve kadrosunda bulundurduğu oyuncuları ise farklı takımlara kiralık olarak gönderdi.

Gelenler

Berat Özdemir (Gençlerbirliği)

Bakasetesa (Aytemiz Alanyaspor)

Yunus Mallı (Serbest Statüt)

Gidenler

Gaston Campi (Fatih Karagümrük. Kiralık)

Stiven Plaza (Real Vallodolid. Sözleşme fesih)

Fousseini Diabate (Göztepe. Kiralık)

Joao Pereira (Sporting Lisbon. Sözleşme fesih)

Bilal Başacıkoğlu (Gaziantep FK. Sözleşme fesih)

Fıratcan Üzüm (Adanaspor. Sözleşme fesih)

Muhammet Taha Tepe (Turgutluspor. Kiralık)

Kerem Baykuş (İstanbulspor. Kiralık)

Ahmet Canbaz (Ümraniyespor. Kiralık)

Behlül Aydın (Pendikspor, Kiralık)

Salih Kavrazlı (Hekimoğlu Trabzon FK. Kiralık)

Taha Tunç (Hekimoğlu Trabzon FK. Kiralık)

Furkan Yıldırım (Hekimoğlu Trabzon FK. Sözleşme fesih)

İsmail Karakaş (Çankaya FK. Kiralık)

Koray Kılınç ( İstanbulspor. Kiralık)

Ahmet Hakan Sevinç ( Yomraspor. Kiralık)