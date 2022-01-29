Trabzonspor’da 1 pozitif

Trabzonspor’da bir futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kovid-19 PCR kontrolünde bir oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup, tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır" denildi.