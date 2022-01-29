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İtalya’da mevcut Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, partilerin talebi üzerine ikinci dönemde de görev almayı kabul etmesinin ardından cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki 8’inci turda yeniden cumhurbaşkanı seçildi.
Trabzonspor’da 1 pozitif
Trabzonspor’da bir futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Spor 29.01.2022, 22:55
Trabzonspor’da bir futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Bordo-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kovid-19 PCR kontrolünde bir oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup, tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır" denildi.