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Trabzonspor’a coşkulu karşılama
Fatih Karagümrük galibiyeti sonrası yurda dönen Trabzonspor’u taraftarlar coşkuyla karşıladı.
Spor 28.11.2021, 22:36
Fatih Karagümrük galibiyeti sonrası yurda dönen Trabzonspor’u taraftarlar coşkuyla karşıladı.
Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük’ü 2-0 mağlup eden Trabzonspor’u taraftarlar coşkuyla karşıladı.
Takım kaptanı Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Parmak, kafileyi taşıyan otobüsten inerek taraftarlara üçlü çektirdi.