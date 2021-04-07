Trabzonspor zirve yolunda kayıp!

Süper Lig’de son 5 haftada 9 puan kaybeden Trabzonspor, zirve yolunda önemli kayıplar yaşayarak yara aldı.

Trabzonspor, dün sahasında ağırladığı Hes Kablo Kayserispor ile 1-1 berabere kalarak zirve yolunda önemli bir puan kaybı yaşadı. Deplasmanda oynadığı DG Sivasspor maçının ardından sahasında oynadığı maçtan da beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, ligin son 5 haftasında 9 puan kaybederek rakipleriyle arasındaki puan farkını indirme fırsatını kullanamadı.

Geçtiğimiz sezonun gerisinde kaldı

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon oynadığı 32 maçta 17 galibiyet, 11 beraberlik ve 4 mağlubiyet alırken, attığı 71 gole karşılık ise kalesinde 37 gol görmüştü. Bordo-mavili ekip söz konusu hafta itibariyle geçen sezon 62 puanla 2. sırada yer aldı. Bordo-mavililer bu sezon ise aynı periyotta 16 galibiyet, 9 beraberlik 7 mağlubiyet elde ederken, attığı 40 gole karşılık kalesinde 31 gol gördü ve 57 puanla 4. sırada yer aldı.

Evinde 22 puan kaybetti

Trabzonspor, bu sezon sahasında oynadığı 16 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer attığı 23 gole karşılık kalesinde 21 gol gördü ve 26 puan topladı. Karadeniz ekibi dış sahada ise 31 puan toplayarak iç sahaya göre daha başarılı bir performans ortaya koydu.

Avcı’nın Sivasspor ve Kayserispor şanssızlığı

Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın takımın başına gelmesinden sonra önemli bir çıkışa imza atarak 17. sıradan 4. sıraya yerleşen bordo-mavililer son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yolunda önemli puan kaybı yaşadı. Sezonun ilk yarısında Abdullah Avcı yönetiminde bordo-mavililer üst üste oynadığı Sivasspor ve Kayserispor maçlarından beraberlikle ayrılmıştı. Evinde Sivasspor ile 1-1 berabere kalan bordo-mavililer deplasmanda ise Kayserispor ile 0-0 berabere kalmıştı. 32 ve 33. haftalarda ise bu kez bordo-mavililer deplasmanda Sivasspor ile 0-0 berabere kalırken, evinde ise Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavililer sezonun ilk yarısında ve ikinci yarısında rakipleriyle oynadığı 4 maçtan da beraberlikle ayrılarak 8 puan kaybetti.