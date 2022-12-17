Son Dakika
Trabzonspor, Yılport Samsunspor maçı biletleri satışa çıkıyor
Trabzonspor ile Yılport Samsunspor arasında 21 Aralık Çarşamba günü Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu’nda saat 19.00’da oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu maçının biletleri bugün satışa çıkıyor.
Spor 17.12.2022, 12:32
Trabzonspor ile Yılport Samsunspor arasında 21 Aralık Çarşamba günü Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu’nda saat 19.00’da oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu maçının biletleri bugün satışa çıkıyor.
Karşılaşmanın biletleri bugün satışa sunulacak.
Bilet fiyatları şu şekilde:
Vip Platinum: 200 TL
Vip Gold: 150 TL
Vip Silver: 100 TL
Batı Tribünler: 60 TL
Doğu Tribünler: 50 TL
Fırtına Tribün: 45 TL
Kale Arkası Tribünleri: 40 TL
Misafir Takım Tribün: 50 TL