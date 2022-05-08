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Trabzonspor Yenikapı Şampiyonluk Kutlamaları (CANLI)
Süper Lig'de 2021-22 sezonunu lider tamamlayarak kupaya uzanan Trabzonspor, uzun yıllardır hasretini çektiği şampiyonluk kutlamalarıyla İstanbul'u bordo maviye doyurdu. 38 yıl aradan sonra Süper Lig'de bu sezonun bitimine 3 hafta kala mutlu sona ulaşan Trabzonspor'da taraftarlar şampiyonluğu kutlamaya devam ediyor. Gurbetçi Gençler ile Trabzon Dernekler Federasyonu ve bünyesindeki sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Yenikapı Etkinlik Alanı'nda toplanan Bordo mavili taraftarlar şampiyonluğu doyasıya kutluyor.
Spor 08.05.2022, 19:45