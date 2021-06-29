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Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Yeni sezon hazırlıklarına dün başlayan Trabzonspor, bugün yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü

Spor 29.06.2021, 14:36
Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Yeni sezon hazırlıklarına dün başlayan Trabzonspor, bugün yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci grupta yer alan futbolcular sağlık kontrolünden geçerken ikinci gruptaki oyuncular ise denge testi, dikey sıçrama testi, esneklik testi, groin bar testi ve sahada maksimum aerobik sürat testi çalışması gerçekleştirdi.
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