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Trabzonspor yağmur altında çalıştı
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu’nda oynayacağı Ferencvaros maçı hazırlıklarını yağmur altında yaptığı çalışmayla başladı. Transfer izni alan Kouassi çalışmada yer almadı.
Spor 05.09.2022, 22:24
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu’nda oynayacağı Ferencvaros maçı hazırlıklarını yağmur altında yaptığı çalışmayla başladı. Transfer izni alan Kouassi çalışmada yer almadı.
Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın yer almadığı antrenmanı yardımcı antrenör Orhan Ak yönetti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenman dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve 5’e 2 çalışmaları gerçekleştirildi. Geniş alan oyunları ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu. Bordo-mavililerin, kiralık olarak kadrosuna kattığı Yusuf Yazıcı çalışmada yer alırken, transfer izni alan Kouassi ise antrenmanda yer almadı.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Ferencvaros maçı hazırlıklarını sürdürecek.
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