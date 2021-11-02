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Trabzonspor, yabancılarından en iyi verimi aldığı sezonu yaşıyor

Trabzonspor, yabancı oyuncularından en iyi verimi aldığı sezonu yaşıyor. Süper Lig’de 22 gole ulaşan bordo-mavili takımda 20 gol yabancı oyunculardan geldi.

Spor 02.11.2021, 09:47
Trabzonspor, yabancılarından en iyi verimi aldığı sezonu yaşıyor

Trabzonspor, yabancı oyuncularından en iyi verimi aldığı sezonu yaşıyor. Süper Lig’de 22 gole ulaşan bordo-mavili takımda 20 gol yabancı oyunculardan geldi.

Süper Lig’de zirvede yer alan Trabzonspor’da bu sezon kaydedilen 22 golün 20’si yabancı oyunculardan geldi. Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius, Hamsik, Gervinho ve Djaniny 20 gole imza attı. Yerli oyunculardan ise Yusuf Sarı tek gol atarken, 1 gol ise rakip oyuncunun kendi kalesine atmasıyla elde edildi.

27 puana katkı

Ligde 27 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor’da, yabancı oyuncular puanların tamamına katkı sağladı. Bordo-mavililerde Bakasetas 7, Nwakaeme 5, Cornelius 3, Gervinho ve Djaniny 2, Hamsik ve Yusuf Sarı 1 gol attı.

Geçtiğimiz sezon atılan 13 golün 10’u yabancılardan

Bordo-mavililerde geçtiğimiz sezon forma giyen yabancı oyuncular ise 11. hafta itibarıyla 10 gol attı. Afobe ve Nwakaeme 3, Ekuban 2, Baker 1 gol atmıştı. Diğer goller ise Abdulkadir Ömür ve Serkan Asan’dan gelirken, 1 gol ise rakip oyuncunun kendi kalesine atmasıyla elde edilmişti.

17 takımdan daha fazla gol attılar

Bordo-mavililerin yabancıları Süper Lig’de 20 gol atan Beşiktaş ve Hatayspor kadar gol atarken, 17 takımdan ise daha fazla gol attı. Aytemiz Alanyspor 18, Karagümrük, Galatasaray ve Altay 17, Adana Demirspor ve Konyaspor 16, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Kayserispor ve Sivasspor 15, Antalyaspor 13, Gaziantepspor ve Kasımpaşa 12, Malatyaspor ve Göztepe 11, Çaykur Rizespor 9, Giresunspor 7 gol attı.

Krallık Bakasetas’da

Süper Lig’de 11. haftanın tamamlanmasıyla birlikte Bakasetas da gol krallığındaki iddiasını sürdürdü. Son iki haftayı boş geçen Yunan oyuncu 7 golle gol krallığı sıralamasında ilk sırada yer alıyor.

Hücumda ve savunmada etkili

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor’un takım savunmasındaki başarısı ön plana çıkarken, bu sezon ise hücum hattındaki zenginliği rakiplerine korku veriyor. Hem hücum hattında hem de savunmada birlikte hareket eden bir takım oluşturmayı hedefleyen Teknik Direktör Abdullah Avcı, Süper Lig’in 11. haftası geride kalırken bu hedef doğrultusunda gün geçtikçe taşları yerine koyuyor. Karadeniz ekibi bu sezon ligde 22 gol atarken kalesinde 10 gol gördü. Bordo-mavililer 3 maçta kalesini gole kapatırken, 8 maçta ise ağlarında gol gördü.

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5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Başakşehir 11 15
11. Kayserispor 11 14
12. Adana Demirspor 11 13
13. Sivasspor 11 12
14. Antalyaspor 11 12
15. Gaziantep FK 11 12
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
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