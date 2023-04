Trabzonspor ve Kayserispor yöneticileri maç öncesi dostluk mesajı verdi

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Trabzonspor ile Kayserispor arasında oynanacak maç öncesi iki kulübün yöneticileri bir araya gelerek dostluk mesajları verdi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi’nde gerçekleşen toplantıda Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Derviş Köz, Kayseri şehri ile uzun yıllar süren dostlukları bulunduğunu belirterek, "Ülkemizin zeki insanlarının yetiştiği bir şehir Kayseri. Bizim onlarla uzun yıllara dayanan dostluk ve arkadaşlığımız var. Sahada rekabet, maçtan sonra da dostlukların devam edeceğini biliyoruz. Aramızda ufak tefek kırgınlıklar yaşanmış olabilir. Az önce başkana da söyledim. Kırgınlıklar, dostlar arasında olur. Böyle ufak tefek olayların dostluğumuza zarar vereceğine inanmıyorum. Son 1-2 yıldır 61. dakikada Trabzon bağırmalarını biz de özledik. Onlar bizim kardeş kulübümüz" dedi.

Samet Koç: "Trabzonspor ile kardeş takımız"

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç yaşanacak kıyasıya mücadelenin sahada kalacağını dile getirerek, “Bizde Kayseri olarak depremden etkilenen bir şehiriz. Yıkım ve can kaybı yok ama bine yakın ağır hasarlı binamız var. Bunlar Maraş ve Hatay gibi şehirlerin yanında çok önemsiz kalıyor. Biz birlik ve beraberliğin her zamankinden çok daha kıymetli olduğu dönemi yaşıyoruz. Hem Trabzon, hem de Kayserispor camiasının birlikte olması yine eskisi gibi dost olması gerektiğini düşünüyoruz. Bugün taraftarlarımızla birlikte buraya geldik. Hem Trabzon şehri, hem de Trabzonspor yönetiminden çok güzel ev sahipliği gördük. Biz Anadolu kulübüyüz. Trabzonspor ile kardeş takımız. Son birkaç yıldır, gelişen olayların ve kontrolden çıkan bazı açıklamaların açıkçası arkasında değiliz. Bunu söylemek için buradayım. Bugün her ne kadar rakip olsak da oyun, mücadele sahada kalacaktır” dedi.

"Beşiktaş kulübünün ağırlığına yakışmayan davranışlar"

Basın mensuplarının Onur Bulut sorusuna ise Koç, "Bu konu çok konuşuldu. Beşiktaş Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi’de bu konuda bazı açıklamalarda bulundu. Gerçekten incitici ve üzücü açıklamalar. Onur Bulut, Kayserispor ile 3 yıllık anlaşma imzalamış ve bunu TFF’ye vermiştir. Bu imzalar atılırken hiç bir kapı kapatma ve zorlama olmamıştır. Bu durum fotoğraflarla paylaşılmıştır. Deprem olduğu gün TFF’ye verildiği için biraz gölgesinde kalmıştı. Ardından yapılan davranışlar Beşiktaş kulübünün ağırlığına yakışmayan davranışlar. Bu konuyu çok uzatmanın bir anlamı yok. İki camiaya da zarar veriyor. Bu konu UÇK’ya taşındı. Biz haklı olduğumuzu düşünüyoruz. Beşiktaş’ta haklı olduğunu düşündüğü için bu transferi gerçekleştirdi. Ama biz hatalar olduğunu gerekli seviyede belirttik. Bizde zatan süreci hukuk zeminine taşıdık. 15-20 gün sonra bir karar çıkacak ve herkes buna saygı gösterecek. Oyuncunun işine odaklanmasını bekliyoruz. Bu konu uzadıkça oyuncu etkileniyor" diye konuştu.