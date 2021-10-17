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Trabzonspor ve Fenerbahçe stada geldi

Süper Lig’in 9. haftasında oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi iki takımın otobüsü Medical Park Stadyumu’na ulaştı.

Spor 17.10.2021, 18:40
Trabzonspor ve Fenerbahçe stada geldi

Süper Lig’in 9. haftasında oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi iki takımın otobüsü Medical Park Stadyumu’na ulaştı.

Süper Lig’in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe bu akşam karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi takımları taşıyan otobüsler, mücadelenin oynanacağı Medical Park Stadyumu’na giriş yaptı. Geniş güvenlik önlemler eşliğinde stada giren takımlar maç saatini beklemeye başladı.

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