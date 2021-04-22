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Trabzonspor üst üste puan kaybediyor

Bordo-mavililer, son 8 haftada üst üste puan kayıpları yaşıyor...

Spor 22.04.2021, 10:37
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Trabzonspor üst üste puan kaybediyor

Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kalanTrabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde adeta başa döndü.

Ligin ilk 7 haftasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet almasının ardından İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton ile yollarını ayıran bordo-mavililer, geçici olarak takımın başına getirdiği Futbolcu İzleme Komitesi Başkanı İhsan Derelioğlu ile çıktığı 1 maçta berabere kaldı.

2 çalıştırıcının görev yaptığı bu dönemdeki 8 maçta 6 puan toplayabilen Karadeniz ekibi, daha sonra takımın başına getirilen teknik direktör Abdullah Avcı ile çıkışa geçerek zirve yarışına girdi.

Karadeniz ekibi, Avcı ile ilk 19 haftada 14 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alırken son 8 haftada büyük bir düşüş yaşadı. Bordo-mavili takım, son 8 maçta 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ilk 8 haftadan sadece 3 puan daha fazla olmak üzere 9 puan toplayabildi.

Son 2 maçta skoru koruyamadı

Geçen sezon öne geçtiği maçlarda 30 puan kaybeden ancak teknik direktör Abdullah Avcı ile bu konuda da başarı sağlayan Trabzonspor ancak son 2 haftada skoru koruyamadı.

Son 2 haftaya kadar öne geçtiği maçlarda sadece 2 puan kaybeden bordo-mavililer, Atakaş Hatayspor ve Galatasaray karşısında 1-0 öne geçmesine karşın sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Trabzonspor, iki karşılaşmada da 90+6. dakikada yediği gollerle öne geçtiği maçların son anlarında 4 puan yitirdi.

1 aydır kazanamıyor

Trabzonspor, ligin son 5 haftasında aldığı beraberliklerle galibiyete hasret kaldı.

En son 20 Mart'ta sahasında Ankaragücü'nü 4-1'lik skorla geçen Karadeniz ekibi, 1 aydır galip gelemeyerek son 5 maçta 10 puan yitirdi.

Bordo-mavili takım en son 2017-2018 sezonunda teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ligin 23 ile 27. haftaları arasında olmak üzere art arda 5 maçta berabere kalmıştı.

(Maçkolik)

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