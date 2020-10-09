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Trabzonspor'un Erzurumspor maçı kadrosu belli oldu

Trabzonspor'un Süper Lig’e verilen milli arada deplasmanda Erzurumspor ile oynayacağı hazırlık maçının kamp kadrosu belli oldu.

Spor 09.10.2020, 20:32
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Trabzonspor'un Erzurumspor maçı kadrosu belli oldu

Buna göre Trabzonspor'un kafilesinde şu futbolculardan oluşuyor:

AHMET CAN KAPLAN

BENIK AFOBE

BİLAL BAŞACIKOĞLU

ERCE KARDEŞLER

FARUK CAN GENÇ

FLAVIO

FOUSSENI DIABATE

GASTON CAMPI

JOAO PEREIRA

KAĞAN MORADAOĞLU

KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ

KEREM BAYKUŞ

LEWIS BAKER

MARLON XAVIER

SAFA KINALI

SALİH KAVRAZLI

SÜLEYMAN CEBECİ

VITOR HUGO

YUSUF SARI

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