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Trabzonspor'un Erzurumspor maçı kadrosu belli oldu
Trabzonspor'un Süper Lig’e verilen milli arada deplasmanda Erzurumspor ile oynayacağı hazırlık maçının kamp kadrosu belli oldu.
Spor 09.10.2020, 20:32
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Buna göre Trabzonspor'un kafilesinde şu futbolculardan oluşuyor:
AHMET CAN KAPLAN
BENIK AFOBE
BİLAL BAŞACIKOĞLU
ERCE KARDEŞLER
FARUK CAN GENÇ
FLAVIO
FOUSSENI DIABATE
GASTON CAMPI
JOAO PEREIRA
KAĞAN MORADAOĞLU
KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ
KEREM BAYKUŞ
LEWIS BAKER
MARLON XAVIER
SAFA KINALI
SALİH KAVRAZLI
SÜLEYMAN CEBECİ
VITOR HUGO
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|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
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|6
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