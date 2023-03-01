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Trabzonspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında evinde oynayacağı Ümraniyespor maçınının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor 01.03.2023, 15:26
Trabzonspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında evinde oynayacağı Ümraniyespor maçınının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde ısınmayla başlayan antrenman 5’e 2 ile devam etti. Antrenmanın son bölümünde ise turnuva yapıldı.

Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla Ümraniyespor maçı hazırlıklarına devam edecek.

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