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Trabzonspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında evinde oynayacağı Ümraniyespor maçınının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Spor 01.03.2023, 15:26
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında evinde oynayacağı Ümraniyespor maçınının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde ısınmayla başlayan antrenman 5’e 2 ile devam etti. Antrenmanın son bölümünde ise turnuva yapıldı.
Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla Ümraniyespor maçı hazırlıklarına devam edecek.