Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi’nde Monaco’ya konuk olacak

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü maçında yarın Fransız ekibi Monaco ile mücadele edecek. II. Louis Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşma 19.45’de başlayacak. Müsabakayı Giorgi Kruashvili yönetecek. Yardımcılıklarını ise Levan Varamishvili ve Zaza Pipia yapacak.

Gruptaki ilk maçında Macaristan’ın Ferencvaros takımına deplasmanda 3-2 mağlup olan Karadeniz ekibi, evinde ise Kızılyıldız’ı 2-1 mağlup etmişti.

Trabzonspor’da Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Bruno Peres, Edin Visca ve Dorukhan Toköz’ün sakatlıkları sürüyor.

Trabzonspor, Avrupa’da 144. maçını oynayacak

UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü maçında yarın deplasmanda Fransa’nın Monaco takımıyla karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 144. karşılaşmasına çıkacak. Bordo-mavililer, geride kalan 143 maçta 51 galibiyet, 37 beraberlik ve 55 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 182 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 198 gol gördü.

Sıra deplasman özleminde

Kızılyıldız’ı yenerek Avrupa’da iç sahadaki galibiyet özlemine son veren Trabzonspor, Monaco deplasmanında 1141 gün süren dış saha galibiyet özlemini sonlandırmak istiyor. Avrupa kupalarında en son dış saha galibiyetini UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu’nda Yunanistan’ın AEK takımı karşısında 22 Ağustos 2019 tarihinde 3-1’lik sonuçla alan Karadeniz ekibi daha sonra deplasmanda kazanamadı. Trabzonspor bu süreçte dış sahada oynadığı 7 maçta 6 yenilgi, 1 beraberlik aldı.

Avcı deplasmanda ilk peşinde

Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın görev yaptığı dönemde de dış sahada 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak galibiyet elde edemedi. Bordo-mavililer, Avcı yönetiminde Avrupa’da 9 karşılaşmanın 4’ünü deplasmanda oynadı. Karadeniz ekibi, ilk olarak UEFA Konferans Ligi’nde Norveç’in Molde takımı ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu’nda Roma’ya 3-0 yenildi. Trabzonspor, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turun’da da Kopenhag karşısında ilk maçta deplasmanda 2-1 mağlup oldu. UEFA Avrupa Ligi ilk maçında da Macaristan’da Ferencvaros’a 3-2 yenildi.

Fransa’da yenilmiyor

UEFA Avrupa Ligi H Grubu’nda yarın Fransız ekibi Monaco ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Fransa’da daha önce oynadığı üç karşılaşmayı da kaybetmedi. İlk olarak 1991-1992 sezonunda Olympique Lyon ile eşleşerek Avrupa’da Fransız takımları karşısında tur mücadelesi vermeye başlayan Trabzonspor, rakibini deplasmanda 4-3 mağlup etti. Karadeniz ekibi 2009-2010 sezonunda ise bir başka Fransız temsilcisi Toulouse ile UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu’nda karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer deplasmanda 1-0’lık skorla kazandı.

Trabzonspor, 2011-2012 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Lille karşısında deplasmanda golsüz berabere kaldı.