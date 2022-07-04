banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Cem Bölükbaşı, Silverstone yarışlarını tamamladı
Cem Bölükbaşı, Silverstone yarışlarını tamamladı
Uzmanlar maymun çiçeği virüsüne karşı hamileleri uyardı
Uzmanlar maymun çiçeği virüsüne karşı hamileleri uyardı
Afyonkarahisar’da ayçiçeklerde yüksek verim bekleniyor
Afyonkarahisar’da ayçiçeklerde yüksek verim bekleniyor
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı

Trabzonspor Trezeguet ile 4 yıllık anlaşma sağladı

Trabzonspor, Mısırlı oyuncu Trezeguet’nin transferi için İngiliz kulübü Aston Villa ile anlaştığını ve oyuncuyla da 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Spor 04.07.2022, 13:29
Trabzonspor Trezeguet ile 4 yıllık anlaşma sağladı

Trabzonspor, Mısırlı oyuncu Trezeguet’nin transferi için İngiliz kulübü Aston Villa ile anlaştığını ve oyuncuyla da 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Trabzonspor Kulübü tarafından KAP yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Profesyonel futbolcu Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan’n Kulübümüze transferi konusunda, Aston Villa kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Aston Villa Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 4 milyon Euro, 4 yıla yayılmış 4 taksit halinde ödenecektir.

Aston Villa Kulübüne ayrıca; futbolcunun bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda elde edilen transfer bedelinin, iş bu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 10’u, ödenecektir" denildi.

Bordo-mavili kulüp oyuncuyla da 4 yıllık anlaşmaya vardı. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; her bir sezon için 1 milyon 550 bin Euro garanti ücret ödenecek. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt garanti ücret tutarının yüzde 5’i oranında ödeme yapılacak.

Yorumlar (0)
29°
açık