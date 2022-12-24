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Trabzonspor taraftarından Fenerbahçe maçına özel koreografi

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe müsabakası öncesinde bordo-mavili taraftarlardan bu maça özel koreografi gerçekleştirdi.

Spor 24.12.2022, 19:22
Trabzonspor taraftarından Fenerbahçe maçına özel koreografi

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe müsabakası öncesinde bordo-mavili taraftarlardan bu maça özel koreografi gerçekleştirdi.

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe’yi ağırlıyor. Maçın başlama düdüğü öncesi, maraton tribünün bulunduğu bölümden bordo-mavili taraftarlar "Trabzon, Fatih’in fethettiği, Yavuz’un yönettiği, Kanuni’nin doğduğu şehirdir" koreografisi altına "Haddini bilen merttir. Vatan bölünmez tektir. Cumhuriyet içinde Cumhuriyet kuran, namerttir. Ne Mutlu Türküm diyene" pankartı açtı.

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