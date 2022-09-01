Trabzonspor, Süper Lig’de Ümraniyespor ile ilk kez karşılaşacak

Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında Trabzonspor ile Ümraniyespor yarın karşı karşıya gelecek. Lig tarihinde Trabzonspor ile ilk kez karşılaşmaya hazırlanan İstanbul ekibi bugüne kadar rakibiyle oynadığı iki Ziraat Türkiye Kupası maçını ise kaybetmedi.

Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında Ümraniyespor ile Trabzonspor yarın saat 21.00’de Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda karşılaşacak. Ligde İstanbulspor ve Hatayspor maçlarını kazandıktan sonra Antalyaspor’a deplasmanda 5-2 mağlup olan, Galatasaray ile de sahasında golsüz berabere kalan bordo-mavililer, İstanbul deplasmanından galibiyetle dönerek puan kayıplarını telafi etmek istiyor.

Karadeniz ekibinde Marek Hamsik, Anastisos Bakasetas ve Abdülkadir Ömür, iyileşerek takımla çalışmalara başlarken, bu futbolcular hazır olmaları halinde maçta görev alabilecek. Uğurcan Çakır, Edin Visca, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Bruno Peres’in ise tedavileri sürüyor.

Karadeniz ekibi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, bu maçın son taktik çalışmasını gerçekleştirdikten sonra saat 16.30’da özel uçakla İstanbul’a gidecek.