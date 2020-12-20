Trabzonspor, Süper Lig’de Abdullah Avcı ile kaybetmiyor

Süper Lig’de adım adım zirveye doğru tırmanışını sürdüren Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı ile ligde çıktığı 5 maçı da kaybetmedi.

Ziraat Türkiye Kupası’na veda etmesinin ardından Süper Lig’de komşusu Çaykur Rizespor’u sahasında 2-1 yenen Trabzonspor, moral buldu. Üst basamaklara doğru tırmanışını sürdüren bordo-mavililer , teknik direktör Abdullah Avcı’nın takımın başına gelmesiyle Süper Lig’de çıktığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak son 5 maçını kaybetmedi.

Avcı, dokunuşu

Süper Lig’de , çıktığı ilk 8 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Trabzonspor attığı 10 gole karşılık ise kalesinde 15 gol görmüştü. 6 puanla sıralamada 17. sırada yer alan Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı’nın gelişinden sonra oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken, attığı 5 gole karşılık ise kalesinde 2 gol gördü. 11 puan toplayarak üst basamaklara doğru tırmanışını sürdürdü.

Süper Lig’in en çok gol yiyen takımı, en az gol yiyen takımı oldu

Çaykur Rizespor karşısında, yenik duruma düşmesine rağmen sahadan galip ayrılmayı başaran Trabzonspor, oyun olarak ta kendini geliştirmek için çaba sarf ediyor. Süper Lig’in en çok gol yiyen takımı durumundayken, en az gol yiyen takım pozisyonuna geçen bordo-mavililer de teknik direktör Abdullah Avcı’nın takım savunmasına yaptığı dokunuşları ön plana çıkarıyor. Lig’de çıktığı ilk 8 maçta 15 golü kalesinde gören Karadeniz ekibi son 5 maçta ise sadece 2 gol gördü.

Flavio: "Savaşmaya devam edeceğiz"

Trabzonspor’un Brezilyalı oyuncusu Flavio, sahada savaşmaya devam edeceklerini söyledi. Çaykur Rizespor maçında takımın önemli isimlerinden olan Brezilyalı oyuncu , inanmaya ve çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "Önemli bir galibiyet aldık. İnanarak çalışmaya devam ediyoruz. Gelişim gösteren bir takımız ve daha fazlası için sahada savaşmaya devam edeceğiz" dedi.