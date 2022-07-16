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Trabzonspor, Slovacko ile 2-2 berabere kaldı

Trabzonspor, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Çekya ekibi Slovacko ile 2-2 berabere kaldı.

Spor 16.07.2022, 21:06
Trabzonspor, Slovacko ile 2-2 berabere kaldı

Trabzonspor, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Çekya ekibi Slovacko ile 2-2 berabere kaldı.

Son şampiyon Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında hazırlık maçında Çekya takımlarından Slovacko ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısında 17. dakikada Holzer, durumu 1-0’a getirirken, 27’de ise farkı 2’ye çıkaran golü kaydetti. İlk yarının son anlarında 43. dakikada Kouassi Trabzonspor’un ilk golünü atarak skoru 2-1’e taşıdı. 65. dakikada Kouassi, yeniden sahneye çıkarak durumu 2-2 yapan golü attı. Müsabaka 2-2’lik beraberlikle tamamlandı.

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