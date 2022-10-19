Trabzonspor - Sivasspor maçında Abdulkadir Bitigen düdük çalacak

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında oynanacak Trabzonspor-DG Sivasspor maçında hakem Abdulkadir Bitigen görev yapacak.

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında 22 Ekim Cumartesi günü Şenol Güneş Spor Kompleksinde saat 14.00’da başlayacak olan Trabzonspor - Sivasspor maçının hakemleri açıklandı. TFF’nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen’in yardımcılıklarını Serkan Ok ve Kamil Çetin yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.