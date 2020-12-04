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Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam ediyor
Trabzonspor, Süper Lig’in 11. haftasında konuk edeceği DG Sivasspor maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından yeniden başladı.
Spor 04.12.2020, 15:03
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Trabzonspor, Süper Lig’in 11. haftasında konuk edeceği DG Sivasspor maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından yeniden başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas ve koordinasyon çalışmaları, 5’e 2 çalışması ve çift kale maç yapıldı.Trabzonspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.