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Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Trabzonspor, Süper Lig’in 11. haftasında konuk edeceği DG Sivasspor maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından yeniden başladı.

Spor 04.12.2020, 15:03
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Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam ediyor
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Trabzonspor, Süper Lig’in 11. haftasında konuk edeceği DG Sivasspor maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından yeniden başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas ve koordinasyon çalışmaları, 5’e 2 çalışması ve çift kale maç yapıldı.

Trabzonspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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