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Trabzonspor, sezonun son maçında yeni hedef peşinde

Spor Toto Süper Lig’i, şampiyon olarak tamamlayarak 38 yıl sonra büyük bir sevinç yaşayan Trabzonspor, sezonun bitimine bir hafta kala yeni hedef peşinde. Bordo-mavililer, deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçında 3 puanla ayrılması halinde puanını 84’e çıkartacak ve lig tarihindeki kendi rekor puanına ulaşacak.

Spor 18.05.2022, 10:21
Trabzonspor, sezonun son maçında yeni hedef peşinde

Spor Toto Süper Lig’i, şampiyon olarak tamamlayarak 38 yıl sonra büyük bir sevinç yaşayan Trabzonspor, sezonun bitimine bir hafta kala yeni hedef peşinde. Bordo-mavililer, deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçında 3 puanla ayrılması halinde puanını 84’e çıkartacak ve lig tarihindeki kendi rekor puanına ulaşacak.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in son haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Sezonu şampiyon olarak tamamlayarak büyük hayalini gerçekleştiren bordo-mavililer yeni hedefi için sahaya çıkacak. Karadeniz ekibi, sezonun son haftasında rakibiyle oynayacağı maçtan galip ayrılması halinde 81 olan puanını 84’e çıkartacak ve 48 yıllık Spor Toto Süper Lig tarihinde en fazla puana ulaşarak kulüp rekoru kıracak.

Bordo-mavililer, 1995-1996 sezonu ile 2010-2011 sezonunda 34 maçta 82 puan elde ederek tarihindeki en yüksek puana ulaşmıştı. Karadeniz ekibi, bu sezonda maç fazlasıyla rekor şansı yakaladı. Söz konusu sezonları 82 puanla 2. sırada tamamlayan Trabzonspor bu sezon ise 77 puan elde ederek, rakipleriyle arasındaki puan farkından dolayı şampiyonluğunu ilan etti.

İstanbul takımlarına yenilmedi

Trabzonspor, bu sezon İstanbul takımları karşısında mağlup olmadı. Karadeniz ekibi, İstanbul temsilcilerine karşı oynadığı 11 karşılaşmada 6 galibiyet, 5 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmeyerek 23 puan elde etti. Trabzonspor, İstanbul’un üç büyük rakibi Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’a karşı 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilgi yaşamadı.

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8. Wolverhampton Wanderers 37 51
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