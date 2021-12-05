Trabzonspor, seçimli olağan genel kurulunda oy verme işlemi başladı

Trabzonspor Kulübü’nün, seçimli olağan genel kurulunda oy verme işlemi başladı. Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun tek listeyle girdiği seçimlerde oy verme işlemi saat 16.00’da sonlanacak.

Hayri Gür Spor Salonu’nda dün başlayan Trabzonspor Olağan Genel Kurulu’nda, bugün Divan Başkanı Ali Sürmen’in anonsunun ardından oy verme işlemine geçildi. Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun tek aday olarak girdiği seçimde, 20 sandıkta 9 bin 953 üyenin oy verme hakkı bulunuyor. Bordo-mavili kulübün 54 yıllık tarihinde 47. yönetim kurulu seçilecek. Yeni yönetim kurulu, 3 yıllığına göreve gelecek.

Trabzonspor’da 8 Nisan 2018 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçildikten sonra 2 Aralık 2018 tarihindeki olağan genel kurulda 3 yıl daha başkanlığa getirilerek Trabzonspor’un 17. başkanı olan Ağaoğlu’nun, 3. dönemi başlayacak.

Ahmet Ağaoğlu, 4 numaralı sandıkta oy kullandı

Trabzonspor’da tek listeyle seçimlere giden başkan Ahmet Ağaoğlu da salona gelerek 4 numaralı sandıkta oy kullandı. Oy verme işlemi saat 16.00’da son bulacak.

Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor:

Asil üyeler: Ertuğrul Doğan, Ömer Sağıroğlu, Müminhan Bilgin, Yalçın Orhan, Zafer Göktaş, Kemal Ertürk, Kibar Yaşar Güven, Serdar Ekrem Şirin, Şemsetdin Hancı, Zeyyat Kafkas, Sami Karaman, Ali Haydar Gedikli, Esat Emanet, Faruk Hacıhaliloğlu.

Yedek üyeler: Lokman Sadıklar, Ertuğ Özarman, Coşkun Öztürk, Ahmet Beşir, Vahap Öztel, İbrahim Tüfekçi, İbrahim Aydın.