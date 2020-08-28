Trabzonspor, Samsunspor müsabakanın hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Samsunspor ile oynayacağı özel müsabakanın hazırlıkları tamamlandı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Bordo-mavili takım bugün 13.30’da Trabzon’dan Samsun’a hareket ederek Samsunspor ile yarın 18.00’de oynayacağı hazırlık maçı öncesi kampa girecek.