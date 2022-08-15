Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off maçı için Kopenhag’a gitti

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda deplasmanda karşılaşacağı FC Kopenhag maçı için bugün uçakla Danimarka’nın başkenti Kopenhag’a uçtu. Maç kadrosunda yeni transferlerden Marc Bartra ve Enis Bardhi de yer aldı.

Trabzonspor deplasmanda karşılaşacağı FC Kopenhag maçı için bugün Trabzon Havalimanı’ndan özel uçakla Kopenhag’a hareket ederken kadroda Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kaan Moradaoğlu, Taha Altıkardeş, Ahmetcan Kaplan, Vitor Hugo, Marc Bartra, Stefano Denswil, Jens Stryger Larsen, Evren Eren Elmalı, Emmanouil Sıopis, Doğucan Haspolat, Kerem Şen, Dorukhan Toköz, Abdülkadir Ömür, Enis Bardhi, Anastasios Bakasetas, Yusuf Erdoğan, Trézéguet, Jean Evrard Kouassi, Djanıny Tavares Semedo, Emrehan Gedikli, Andreas Cornelius yer aldı. Bordo-mavililerde, sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Atakaş Hatayspor maçı sonrası kolundan ameliyat edilen Edin Visca ise kadroya yer alamadı.

Yarın Parken Stadı’nda TSİ 22.00’de başlayacak karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.