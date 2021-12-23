Trabzonspor sahasındaki yenilmezliğini sürdürmek istiyor

TRABZON (AA) - Bu sezon sahasında oynadığı maçlarda hiç mağlup olmayan Karadeniz ekibi, taraftarı önünde 8 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Medical Park Stadyumu'nda oynadığı son 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, Medipol Başakşehir'i de mağlup etmesi halinde iç sahada art arda 6. galibiyetini elde etmiş olacak.