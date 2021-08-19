Trabzonspor Roma'ya 2-1 yenildi

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Trabzonspor, Roma'ya 2-1 mağlup oldu. Roma'nın gollerini Pellegrini ve Shomurodov atarken Fırtına'nın tek golünü Cornelius kaydetti. Bordo-Mavililer tur şansını Roma'ya bıraktı.

Maçtan dakikalar

Trabzonspor-Roma maçı başladı.

16. dakikada Anthony Nwakaeme atak yönüne göre sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan kaleye şut çekti, kaleci Rui Patricio kurtardı.

18. dakikada Roma takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Jordan Veretout tarafından çekilen şut kaleyi bulmadı.

22. dakikada Anthony Nwakaeme, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekti, kaleci Rui Patricio kurtardı.

39. dakikada Roma takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından Rick Karsdorp tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmadı.

İlk yarı sona erdi.

İkinci yarı başladı.

GOL! 55.dakikada Roma, sol kanattan geldi. Ceza sahasına yapılan ortada kaptan Pellegrini top vurdu ve Roma'yı 1-0 öne geçirdi.

GOL! 64. dakikada Trabzonspor, Cornelius'un golüyle maça yeniden eşitlik geldi. Sağ kanattan gelişen atakta Bruno Peres'in ceza sahasına yaptığı ortada Cornelius topa mükemmel yükseldi ve düzgün bir kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi.