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Trabzonspor Rizespor deplasmanında rekor peşinde! (canlı)
Bordo Mavili Trabzonspor, 3 puanı kapıp şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmayı planlıyor. Kümede kalma mücadelesi veren Rizespor da maçı kazanıp kötü gidişata dur demek istiyor.
Spor 18.03.2022, 20:25 18.03.2022, 20:28
Süper Lig'in 30. haftasında lider Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oluyor.
ÇAYKUR RİZESPOR 0 - 0 TRABZONSPOR
MAÇTAN DAKİKALAR
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İLK 11'LER!
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Cemali, Ponck, Holmen, Sabo, Phiri, Gedson, Boldrin, Boyd, Alper, Cisse.
TRABZONSPOR: Erce, Peres, Denswil, Ahmetcan, İsmail, Siopis, Dorukhan, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Djaniny