Trabzonspor: "Profesyonel futbolcumuz Vitor Hugo Franchescoli De Souza’nın, EC Bahia’ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; EC Bahia, kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 1.800.000 Euro ödeme yapacaktır."