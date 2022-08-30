Trabzonspor: "Profesyonel futbolcu Naci Ünüvar ile 1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Ajax Kulübü’ne geçici transfer bedeli olarak 150.000 Euro, futbolcuya da 2022-2023 futbol sezonu için 7.280.000 TL garanti ücret ödenecektir.&quo

Trabzonspor: "Profesyonel futbolcu Naci Ünüvar ile 1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Ajax Kulübü’ne geçici transfer bedeli olarak 150.000 Euro, futbolcuya da 2022-2023 futbol sezonu için 7.280.000 TL garanti ücret ödenecektir."