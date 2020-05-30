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Trabzonspor, Pereira’nın sözleşmesini uzattı

İMZA TÖRENİNDE TRABZONSPOR KULÜBÜ BAŞKANI AHMET AĞAOĞLU DA YER ALDI

Trabzonspor, Pereira’nın sözleşmesini uzattı

İMZA TÖRENİNDE TRABZONSPOR KULÜBÜ BAŞKANI AHMET AĞAOĞLU DA YER ALDI

30 Mayıs 2020 Cumartesi 18:41
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Trabzonspor, Pereira’nın sözleşmesini uzattı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun yer aldığı imza töreninde bordo-mavili kulüp Portekizli oyuncu Pereira’nın sözleşmesini bir yıl daha uzattı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Futbol Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen imza töreninde Pereira, Trabzonspor ile olan olan sözleşmesini bir yıl daha uzattı.

İmza töreninde konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu, Pereira’nın çok iyi bir profesyonel olduğunu belirterek, "Bildiğiniz gibi Pereira’nın yürürlükte olan sözleşmesi bu sezon sona eriyordu. Kendisiyle bir yıllık daha sözleşme imzalamış bulunmaktayız. Joao hepimizin yakından tanıdığı iyi bir profesyonel. Yüksek aidiyet duygusuna sahip, Trabzon’u, Trabzonspor’u ve şehrin insanlarını sevmiş, kendisini de sevdirmiş önemli bir futbolcumuz. Trabzonspor olarak temel prensibimiz kulübümüze uzun süre hizmet eden futbolcularımız, yerli veya yabancı olsun futbol kariyerlerini kulübümüzde tamamlamalarını temenni ediyoruz. Kendisi de futbolu Trabzonspor’da noktalamayı arzu ettiğini ifade etti. Hem içinde bulunduğumuz şartları hem de önümüzdeki sezon dünyadaki tüm futbol kulüplerinin ciddi bir finansal sıkıntıyla yüz yüze geleceğini çok iyi ve net olarak bildiğini ifade etti. Kulübümüzün finansal imkanları doğrultusunda her iki tarafı da mutlu edecek bir sözleşmeye imza attık. Kendisi bu yapının önemli bir futbolcusu. Taraftarımızın tabiriyle bizim küçük eniştemiz. Bize uzun süre aidiyet duygusuyla hizmet etmiş olan her futbolcumuz, başımızın tacıdır. Futbolu bu kulüpte bırakmaları en büyük arzumuzdur. Futbolu bıraktıktan sonra da profesyonel anlamda alabilecekleri görev varsa kulübümüzde devam etmeleri en büyük arzumuzdur. Kendisi inanılmaz tutumlu bir arkadaşımız olduğu için futbolu bıraktıktan sonra kulübümüzün kasasını kendisine emanet edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Kendisiyle birlikte çok önemli başarılara imza atacağız. Önümüzde çok önemli kupa yarı finali, kupa finali ve sekiz final niteliğinde lig maçımız var. Bu takımın taraftarlarının, şehrimizin bir hayali var. İnşallah o hayali gerçekleştiren insanlar olarak hayal ettiğimiz, arzu ettiğimiz noktaya birlikte ulaşırız” dedi.

"Bilal ve Hosseini önümüzdeki sene Pereire ile birlikte takımımızla devam edecekler"

Başkan Ağaoğlu, diğer futbolcularla ilgili olarak ise, “Geçtiğimiz hafta içerisinde Bilal Başacıkıoğlu ve Majed Hosseini’nin sözleşmelerinden doğan opsiyon hakkını kullandık. Bilal ve Hosseini önümüzdeki sene Pereire ile birlikte takımımızla devam edecekler. Bizim burada temel prensibimiz kadro yapımızı muhafaza etmek. Kaptanımız Jose Sosa’nın sözleşme konusunu herkes merak ediyordur. Kesinlikle ve kesinlikle Jose Sosa ile aramızda finansal hiçbir sorun mevcut değil. Kendisinin karar vermek zorunda olduğu birkaç tane konu var. Sadece onunla ilgili olarak, ileriye dönük kariyerini nasıl şekillendireceği konusunda. Bu da çok kısa süre içerisinde netleşecek. Kaptanımız da bizimle devam etmek istiyor. Hakkında yapılan spekülasyonlara da bu sözlerle nokta koymuş oluyoruz. Sosa bizim için sadece bir futbolcu değil, bunu defalarca ifade ettim. Bu takımın önemli bir parçası, bu takımın kaptanı ve bizimle birlikte sıkıntılı süreç içerisinde çok önemli sorumluluklar aldı. Yükün de önemli bir bölümünü omuzlayan, kulübümüzü taşıyan isimlerden biri. Kaptanımızla herhangi bir sorunumuz yok. Camiamızın, taraftarlarımızın gönlü rahat olsun” ifadelerini kullandı.

Pereira: "Trabzonspor’da bu kadar uzun kalacağımı düşünmemiştim"

Pereira ise imza töreninde yaptığı konuşmada, “Sözlerime başlamadan önce başkanımıza, hocamıza ve Trabzonspor’un içinde yer alan herkese bana bu güveni gösterdikleri için çok teşekkür ediyorum. Trabzonspor’a ilk geldiğimde kontrat imzalarken bu kadar uzun süre kalacağımı düşünmemiştim. Kulübe geldiğim ilk günden beri hep en iyi savaşımı verip, en iyi performansımı göstermek istedim. Bugün de bunun karşılığında sözleşme yeniliyoruz. Takımımız yıllar boyunca hep daha iyisini yapmaya çalışıyor. Bu yıl tarih yazmaya çok yakınız. Sekiz final maçımız var bu sekiz maçta başarılı olursak hak ettiğimiz yere ulaşacağımızı düşünüyorum. Teşekkür etmeyi unuttuğum taraftarlarımız ve Trabzonlular var. Hem bana hem eşime hem de oğluma çok sıcak davranıyorlar. Eğer ki biz burada mutlu ve huzurlu yaşıyorsak bunda onların bu içten tavırlarının da çok büyük önemi var. Belki kupa veya kupaların sözünü veremem ama bireysel olarak sözünü verebileceğim bir şey var; her zaman buranın bir parçası olacağıma, her zaman Trabzonspor için elimden gelenin en iyisini yapacağıma, Trabzonspor’un prestiji için terimin son damlasına kadar koşacağıma ve savaşacağıma söz veriyorum” dedi.

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