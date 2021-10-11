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Trabzonspor öncesi Fenerbahçe'ye kötü haber!

Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor... Sarı-Lacivertliler'de Enner Valencia'nın milli maç nedeniyle Trabzonspor karşılaşmasına yetişme ihtimali çok düşük. 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu ya kafileye ucu ucuna katılacak ya da İstanbul’da bırakılacak. Vitor Pereira ise B planını belirledi.

Spor 11.10.2021, 11:46
Trabzonspor öncesi Fenerbahçe'ye kötü haber!

Fenerbahçe'de her milli arada yaşanan kriz bu kez daha büyük sıkıntıya yol açacak.

Ekvador Milli Takımı ile Bolivya ve Venezuela karşılaşmalarına 11'de başlayan Enner Valencia'nın, Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece (15 Ekim) saat 00:00'da Kolombiya deplasmanında maçı var.

Yani Kolombiya'daki mücadele ile sarı-lacivertlilerin Trabzon'la deplasmanda oynayacağı maç arasında sadece 67 saat zaman kalıyor.

Hücumda Berisha-Rossi-Özil üçlüsü

Fenerbahçe, mücadele için Trabzon şehrine cumartesi öğleden sonra geçecek. Valencia kafileye ya ucu ucuna yetişecek ya da yetişemeyip İstanbul'da kalacak.

Sabah'ın haberine göre; yetişse bile Ekvadorlu oyuncunun hem yorgunluk hem de yolculuk dolayısıyla Trabzon deplasmanında görev alması çok zor görülüyor.

Pereira, maça yönelik hücum planını Berisha, Rossi ve Mesut üçlüsü üzerine yapıyor.

Valencıa'nın golü yetmedi

Enner Valencia'nın forma giydiği maçta Ekvador dün gece 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Venezuela'ya 2-1 mağlup oldu. Valencia'nın 37. dakikada penaltıdan attığı golle öne geçen Ekvador, 45'te Darwin Machis ve 64'te Eduard Bello'nun gollerine engel olamayarak maçı kaybetti.

Ekvador 11 maç sonunda 16 puanda kalırken son sıradaki Venezuela puanını 7'ye yükseltti.

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