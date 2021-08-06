Trabzonspor, Molde maçı hazırlıklarını başladı

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşında deplasmanda oynayacağı Molde maçının hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci grupta yer alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptığı antrenmanda diğer oyuncular ise dinamik ısınma hareketlerinin ardından mobilizasyon ve salonda core ile kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi. Rondo ve dayanıklılık çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maç ile son buldu.