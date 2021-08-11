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Trabzonspor, Molde hazırlıklarını tamamladı
Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında deplasmanda Molde ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Spor 11.08.2021, 21:22
Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında deplasmanda Molde ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.Bordo-mavililer, Norveç ekibi Molde maçının hazırlıklarını tamamladı. Maçın oynanacağı Molde Aker Stadyumu’nda Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ana bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildi.