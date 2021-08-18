Trabzonspor, Manolis Siopis’i Trabzon getirdi

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Alanyaspor’dan Manolis Siopis’i Trabzon’a getirdi.

Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı Siopis’i özel uçak ile saat 17.00 sıralarında Trabzon’a getirdi. Kendisine bekleyen araca binerek kulübe geçen oyuncu Trabzon’a geldiği için mutlu olduğunu belirterek, transferinde emeği geçenlere teşekkür etti.