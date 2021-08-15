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Trabzonspor, ligin ilk maçı için Malatya’da
Trabzonspor, Süper Lig’in ilk haftasında karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçı için Malatya’ya geldi.
Spor 15.08.2021, 21:57
Trabzonspor, Süper Lig’in ilk haftasında karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçı için Malatya’ya geldi.Ligin ilk haftasında yarın saat 19.15’de Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor özel uçakla Malatya’ya geldi. Bordo-mavili kafileyi, havalimanında karşılayan bir grup taraftar futbolculara çiçek taktim etti. Kafile, otobüsle konaklayacağı otele hareket etti.