Trabzonspor lige galibiyetle başladı!
Spor Toto Süper Lig’in yeni sezon açılış maçında İstanbulspor, Trabzonspor’u ağırladı. Müsabaka konuk ekibin 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
14. dakikada ceza sahası dışında topu alan Trezeguet'in yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Jensen son anda kornere çeldi.
16. dakikada sol taraftan Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Cornelius'un kafa vuruşunda top ağlara gitti. 0-1
28. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Visca'nın ceza sahası içine yaptığı ortada Larsen'in kafa vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.
60. dakikada Topalli'nin sağ taraftan ceza sahası içine ortasında oluşan tehlikeli atağı Trabzonspor savunmasında Hugo son anda uzaklaştırdı.
86. dakikada sağ taraftan Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topa iyi yükselen Denswil'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2
90+3. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Cornelius'un şutunda top üstten dışarı gitti.