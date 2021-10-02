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Trabzonspor ligde namağlup devam ediyor

Kayserispor, Süper Lig’in 8. haftasında sahasında karşılaştığı Trabzonspor’a 2-1 mağlup oldu.

Spor 02.10.2021, 18:02 02.10.2021, 21:47
Trabzonspor ligde namağlup devam ediyor

Kayserispor, Süper Lig’in 8. haftasında sahasında karşılaştığı Trabzonspor’a 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)

60. dakikada Kayserispor ceza sahası içerisinde gelişen pozisyonda top Uğur Demirok’un eline çarpınca hakem VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Bakasetas’ın kullandığı penaltıda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

65. dakikada Emrah Başsan’ın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.

71. dakikada Kemen’in sakatlanması sonucu oyun durdu. Hakem atışıyla başlayan oyunca Hamsik’in yarı alanın ortasından vurduğu top ağlarla buluştu ama hakem topun durmadığı gerekçesiyle golü iptal etti.

78. Abdulkadir Ömür’ün ara pasında topla buluşan Djaniny’nin vuruşunda meşin yuvarlak Lung’ta kaldı.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Serkan Ok xx, Süleyman Özay xx

Kayseripor: Lung xx, Onur Bulut xx (Mustafa Pektemek dk. 88 ?), Uğur Demirok xx, Kolovetsios xx, Carole xx, İbrahim Akdağ xx (Mane dk. 79 x), Fernandes xx (Gavronovic dk. 79 x), Emrah Başsan xx, Cardoso xx (İlhan Parlak dk. 45 xx), Kemen xx, Thiam xx (Emre Demir dk. 87 ?)

Yedekler: Bilal, Yasir, Ramazan, Attamah, Uzodimma

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Trabzonspor: Uğurcan xx, Peres xx, Edgar xx, Ahmetcan xx, İsmail Köybaşı xx, Siopis xx (Yusuf dk. 56 xx), Hamsik xxx, Bakasetas xxx (Berat dk. 70 x), Nwakaeme xxx (Denswil dk. 87 ?), Gervinho xx (Abdulkadir Ömür dk. 56 x), Cornelius xx (Djaniny dk. 70 x)

Yedekler: Erce, Serkan, Trondsen, Cem, Yunus, Yusuf

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Bakasetas (dk. 12 ve 60 pen.) (Trabzonspor), Emrah Başsan (dk. 41) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Siopis (Trabzonspor), Uğur Demirok, Emrah Başsan, Emre Demir (Kayserispor)

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