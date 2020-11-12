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Trabzonspor kuvvet çalıştı
TRABZONSPOR, SÜPER LİG’İN 9. HAFTASINDA OYNAYACAĞI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR MAÇI HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR. BORDO-MAVİLİLER GÜNÜN İLK ANTRENMANINI SALONDA KUVVET ÇALIŞMASI YAPARAK GERÇEKLEŞTİRDİ.
Spor 12.11.2020, 14:05
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Trabzonspor, Süper Lig’in 9. haftasında oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları kapsamında günün ilk antrenmanında salonda kuvvet çalıştı. Teknik direktör Abdullah Avcı, altyapıya gönderilen 3 genç futbolcuyu da A takım idmanlarına davet etti.
Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde 10.30’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ndeki fitness salonunda yapılan günün ilk antrenmanın ısınma bölümünde mobilizasyon hareketleri ve core çalışması, ana bölümde ise genel kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi.
Gençleri yukarı çağırıldı
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Eddie Newton döneminde altyapıya gönderilen genç oyuncular Kerem Baykuş, Furkan Cebeci ve Farukcan Genç’i tekrar A Takım antrenmanlarına dahil etti.Bordo-mavililer günün ikinci antrenmanını ise akşam saatlerinde yapacağı çalışmayla sürdürecek.