Trabzonspor kupasını aldı
İSTANBUL (İHA) - ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNAL MAÇINDA ALANYASPOR’U 2-0 MAĞLUP EDEN TRABZONSPOR DÜZENLENEN TÖRENDE KUPASINI ALDI.
Ziraat Türkiye Kupası Final maçında Alanyaspor’u 2-0 mağlup eden Trabzonspor düzenlenen törende kupasını aldı.
Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Alanyaspor’u 2-0 mağlup eden Trabzonspor zafere uzanan taraf oldu. Düzenlenen kupa seremonisinde final maçının hakemleri Ali Palabıyık, Serkan Olguncan ve Asım Yusuf Öz’e plaket verildi. Abdülkadir Ömür, oynanan final müsabakasında maçın adamı ödülünü Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in takdimiyle sosyal mesafe kuralları çerçevesinde platformdan aldı. Ardından Alanyasporlu futbolcular, Trabzonsporlu futbolcu ve teknik heyetin alkışları eşliğinde madalyalarını aldı. Bordo-mavili ekip ise madalyalarını Alanyasporlu futbolcuların alkışları eşliğinde alırken, şampiyonluk kupasını kaptan Jose Sosa ve Uğurcan Çakır kaldırdı. Trabzonsporlu futbolcular kupa sevincini hep birlikte yaşarken, Başkan Ahmet Ağaoğlu’nu da omuzlarda taşıdı.
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