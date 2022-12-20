Trabzonspor, Kupa’da sahne alıyor

Trabzonspor, 5. turdan başladığı Ziraat Türkiye Kupası’nda Samsunspor’u konuk edecek. Karadeniz derbisinde iki takım 10 yıllık bir aradan sonra ilk kez resmi bir müsabakada karşılaşacak.

Trabzonspor, Katar’da düzenlenen ve Arjantin’in şampiyonluğuyla sonuçlanan 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen aranın ardından ilk maçına, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda konuk edeceği Samsunspor karşısında çıkacak.

Akyazı Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşma saat 19.00’da başlayacak. 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig’e verilen araya lider Fenerbahçe’nin 6 puan gerisinde 7. sırada giren Trabzonspor, Avrupa’da ise yoluna UEFA

Konfederasyon Kupası’nda devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası’nda konuk edeceği Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor müsabakasını kazanması halinde son 16’ya kalacak olan bordo-mavililer, bu kategoride de yoluna devam edecek.

10 yıl sonra karşılaşacaklar

Trabzonspor ile Samsunspor, 10 yıllık bir aradan sonra ilk kez resmi bir müsabakada karşı karşıya gelecekler. İki takım en son 15.01.2012 tarihinde Hüseyin Avni Aker Stadyumu’nda karşılaşmıştı. Ev sahibi bordo-mavililer müsabakadan 4-0 galip ayrılmıştı. Söz konusu dönemden sonra iki takım ilk kez resmi bir müsabakada karşılaşacaklar.