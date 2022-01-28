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Trabzonspor Kulübü: "Şirketimiz ile Gervinho arasındaki, 01.07.2021 başlangıç 31.05.2023 bitiş tarihli sözleşmesi karşılıklı anlaşılmak sureti ile sonlandırılmış olup, oyuncumuzla şirketimiz arasında, 01.07.2022 başlangıç 31.05.2023 bitiş tarihli yen
Trabzonspor Kulübü: "Şirketimiz ile Gervinho arasındaki, 01.07.2021 başlangıç 31.05.2023 bitiş tarihli sözleşmesi karşılıklı anlaşılmak sureti ile sonlandırılmış olup, oyuncumuzla şirketimiz arasında, 01.07.2022 başlangıç 31.05.2023 bitiş tarihli yen
Trabzonspor Kulübü: "Şirketimiz ile Gervinho arasındaki, 01.07.2021 başlangıç 31.05.2023 bitiş tarihli sözleşmesi karşılıklı anlaşılmak sureti ile sonlandırılmış olup, oyuncumuzla şirketimiz arasında, 01.07.2022 başlangıç 31.05.2023 bitiş tarihli yeni bir anlaşma yapılmıştır."
Spor 28.01.2022, 15:58
Trabzonspor Kulübü: "Şirketimiz ile Gervinho arasındaki, 01.07.2021 başlangıç 31.05.2023 bitiş tarihli sözleşmesi karşılıklı anlaşılmak sureti ile sonlandırılmış olup, oyuncumuzla şirketimiz arasında, 01.07.2022 başlangıç 31.05.2023 bitiş tarihli yeni bir anlaşma yapılmıştır."