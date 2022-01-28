Trabzonspor Kulübü: "Şirketimiz ile Gervinho arasındaki, 01.07.2021 başlangıç 31.05.2023 bitiş tarihli sözleşmesi karşılıklı anlaşılmak sureti ile sonlandırılmış olup, oyuncumuzla şirketimiz arasında, 01.07.2022 başlangıç 31.05.2023 bitiş tarihli yen

Trabzonspor Kulübü: "Şirketimiz ile Gervinho arasındaki, 01.07.2021 başlangıç 31.05.2023 bitiş tarihli sözleşmesi karşılıklı anlaşılmak sureti ile sonlandırılmış olup, oyuncumuzla şirketimiz arasında, 01.07.2022 başlangıç 31.05.2023 bitiş tarihli yeni bir anlaşma yapılmıştır."