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Trabzonspor, Kouassi’yi Karagümrük’e kiraladı

Trabzonspor, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Jean Evrard Kouassi’nin Fatih Karagümrük’e kiralandığını duyurdu.

Spor 06.09.2022, 21:53
Trabzonspor, Kouassi’yi Karagümrük’e kiraladı

Trabzonspor, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Jean Evrard Kouassi’nin Fatih Karagümrük’e kiralandığını duyurdu.

Fatih Karagümrük, Trabzonspor’da forma giyen Fildişi Sahili oyuncu Jean Evrard Kouassi’yi kiralık olarak renklerine bağladı. Kırmızı-siyahlılardan yapılan açıklamada, "Karagümrük’e hoş geldin Jean Evrard Kouassi. Trabzonspor’dan 27 yaşındaki kanat oyuncusu Jean Evrard Kouassi’yi kiralık olarak kadromuza kattık. Başarılı kanat oyuncusu 9 kez Fildişi Sahili A Milli Takımı’na çağrıldı. Jean Evrard Kouassi kariyerinde Türkiye Süper Ligi, Türkiye Süper Kupası ve Hırvatistan Kupası olmak üzere 3 kupa kazandı" ifadelerine yer verildi.

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