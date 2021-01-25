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Trabzonspor koruyucusu Edgar le

Trabzonspor savunmasında ortaya koyduğu performansla rakip forvetlere fırsat vermeyen Edgar le, bordo-mavili takımın en istikrarlı oyuncusu oldu. Portekizli futbolcu, takım arkadaşlarıyla yakaladığı uyumun yanı sıra bir çok beceriye sahip olmasıyla da tam bir kale koruyucu görüntüsü verdi.

Spor 25.01.2021, 10:23
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Trabzonspor koruyucusu Edgar le

Trabzonspor savunmasında ortaya koyduğu performansla rakip forvetlere fırsat vermeyen Edgar le, bordo-mavili takımın en istikrarlı oyuncusu oldu. Portekizli futbolcu, takım arkadaşlarıyla yakaladığı uyumun yanı sıra bir çok beceriye sahip olmasıyla da tam bir kale koruyucu görüntüsü verdi.

Trabzonspor, Edgar Miguel Ie’yi, 17 milyon 500 bin Euro karşılığında Fransa’nın Lille’e takımına gönderdiği Yusuf Yazıcı karşılığında bedelsiz olarak bünyesine katmıştı. Bordo-mavili takım, Portekizli savunma oyuncusunu 2019-2020 sezonunda Hollanda’nın Feyenoord takımına kiralamıştı. Söz konusu sezonu Hollanda’da geçiren Edgar le, resmi olarak 19 maça çıktığı Feyenoord ile sezonu tamamladıktan sonra Trabzonspor’a geri döndü.

Portekiz, İspanya, Fransa, Hollanda ve Türkiye serüveni

26 yaşındaki oyuncu, futbol kariyerine 13 yaşında Sporting Lizbon’un altyapısında başladı. Sırasıyla U15, U17 ve U19 takımlarında oynadıktan sonra 1 milyon 750 bin Euro’ya İspanya devi Barcelona’nın B takımına 2012 yılında transfer oldu. Bir sonraki durağı ise 2015’te Villarreal B takımı oldu. Burada geçirdiği 2 senenin ardından 2017’de Portekiz 1. Lig ekiplerinden Belenses forması giydi. Yarım sezonun ardından Temmuz 2017’de, ilk A takım deneyimini 3 milyon 500 bin Euro bedelle Fransa’nın Lille’e takımında yaşadı. Lille’de 47 maçta forma giyen Edgar, 2018-2019 sezonunun ikinci yarısında Nantes’a kiralık gönderildi. Buradan dönüşünde ise Yusuf Yazıcı karşılığında bedelsiz olarak Trabzonspor’a geldi.

Trabzonspor’da 21 maçta forma giyerek önemli bir istikrara imza attı

Avrupa’da, Sporting Lizbon, Barcelona ve Villarreal gibi köklü kulüplerin alt takımlarında görev alan Edgar le, Portekiz 1. Lig ekiplerinden Belenses takımında ilk profesyonel transferini gerçekleştirdi. Daha sonra Lille’e transfer olan Portekizli, bordo-mavili takıma gelmeden önce Fransa’nın Nantes ve Hollanda’nın Feyenoord takımlarında kiralık olarak top koşturdu. Edgar, bordo-mavili takımla bu sezon 20 lig, 1 de Ziraat Türkiye Kupası maçı olmak üzere toplam 21 karşılaşmanın tamamında görev alan tek isim olarak önemli bir istikrara imza attı.

Vitor Hugo ve Hosseini ile uyumu

Trabzonspor’un kalesinin önünde rakip forvetlere fırsat vermeyen Edgar le, savunmada görev yaptığı takım arkadaşları Vitor Hugo ve Majed Hosseini ile olan uyumuyla da dikkat çekti. Trabzonspor savunması söz konusu oyuncuların forma giydiği maçlarda çok fazla pozisyon vermedi.

Averajını toparladı

Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın gelişinden sonra önemli bir ivme yakalayarak her geçen hafta oyununu geliştiren ve skor üstünlüğü yakalayan Trabzonspor, Süper Lig’in 21. haftasında deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Gençlerbirliği maçıyla da eksi olan averajını toparlamayı sürdürdü. Süper Lig’in 19. haftasında attığı gol 20, yediği ise 21 olan bordo-mavililerin averajı eksi 1’di.

Karadeniz ekibi, 20. haftada sahasında Konyaspor’u 3-1 yendiği maçla attığı golü 23, yediğini ise 22 yaptı. Söz konusu haftada ilk kez averajını toparlayan Trabzonspor, 21 haftada sonunda 25 gol bulup, rakip fileleri 23 defa sarstı ve artı 2 averaj elde etti.
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