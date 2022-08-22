Trabzonspor-Kopenhag mücadelesi Exxen’de

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off rövanş karşılaşmasında Trabzonspor, Danimarka ekibi Kopenhag’ı konuk edecek. Yarın saat 22.00’de oynanacak olan karşılaşma Exxen ekranlarında olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Trabzonspor, yarın 2-1’in rövanşında Danimarka ekibi Kopenhag’ı konuk edecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu’nda saat 22.00’de oynanacak olan karşılaşma, Exxen ekranlarında yer alacak. Mücadele öncesinde Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve başarılı oyuncu Abdülkadir Ömür, yarın saat 17.30’da basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Bordo-mavili ekibin bu maç öncesindeki son antrenmanı ise saat 19.00’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleşecek.