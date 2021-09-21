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Trabzonspor Konya’ya rekor için gidiyor

Süper Lig’de oynadığı son 20 maçı kaybetmeyen Trabzonspor, Konya deplasmanına hem 3 puan hem de yeni bir rekor için gidiyor.

Spor 21.09.2021, 11:33
Trabzonspor Konya’ya rekor için gidiyor

Süper Lig’de oynadığı son 20 maçı kaybetmeyen Trabzonspor, Konya deplasmanına hem 3 puan hem de yeni bir rekor için gidiyor.

Süper Lig’in ilk 5 haftasında 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak 13 puanla averajla Beşiktaş’ın ardından ikinci sırada yer alan Trabzonspor, 23 Eylül Perşembe günü kritik Konyaspor deplasmanına çıkacak. Bordo-mavililer, sahadan puan ya da puanlarla ayrılması halinde 1981-82 yılları arasında elde ettiği 20 maçlık deplasmanda yenilmezlik serisini geçerek yeni bir rekora imza atmış olacak.

1981-82 sezonunda deplasmanda 14 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Trabzonspor, 1982-83 sezonunda ise seriye devam etmişti. 1982-83 sezonunun ilk yarısında Trabzonspor, Hüseyin Avni Aker Stadyumu’nda yapılan bakım ve inşaat çalışmaları nedeniyle sezonun ilk yarısındaki maçlarını deplasmanda oynamıştı.

Bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren bordo-mavililer kulüp tarihindeki yeni rekorlara da imza atıyor. Trabzonspor, Konya deplasmanından da puan ile ayrılırsa, 21 maç ile dış sahada kulüp tarihinin en uzun namağlup serisini elde edecek.

Bordo-mavililerin dış sahadaki yenilmezlik serisi 7 Kasım 2020’de Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalınan maçın ardından başlamıştı. Söz konusu maçlarda 11 galibiyet ve 9 beraberlikle elde eden Karadeniz ekibi, Abdullah Avcı yönetiminde seriyi sürdürmek istiyor.

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