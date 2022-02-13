Trabzonspor - Konyaspor maçının ilk 11'leri açıklandı

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, evinde Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Akyazı Stadı'nda saat 19:00’da başlayacak karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Alpaslan Dedeş yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

İLK MAÇ BERABERE BİTMİŞTİ

Ligde 57 puanla lider durumda bulunan bordo-mavililer, bir maç eksiğiyle 9 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Konyaspor'u mağlup ederek şampiyonluk yolunda puan farkının azalmasına izin vermek istemiyor.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Hugo, Denswil, Puchacz, Siopis, Bakasetas, A. Ömür, Nwakaeme, Visca, Cornelius

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Rahmanovic, Bytyqi, Michalak, Hassan